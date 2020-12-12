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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе наградили победителей фестиваля социально активных семей «Бери пример»

ОБЩЕСТВО

В Уфе прошла церемония награждения победителей республиканского фестиваля социально ответственных семей «Бери пример». В этом году его участниками стали 54 семьи, 12 из которых вышли в финал. Победителей же определило голосование, организованное на странице «ВКонтакте» Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Лидерами по итогам голосования стали семьи:

— семья Хабировых из Туймазинского района с проектом «Учусь, играя» — 1 место;

— семья Сираевых из Бижбулякский района, представившая проект «Отцовский родник» — 2 место;

— семья Павловых из Илишевского района, благодаря которым в районе зародился фестиваль «День счастливых семей» — 3 место.

Авторов лучших проектов с победой поздравила заместитель премьер-министра правительства РБ — министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

«Вы настоящий пример ответственности и доброты! То, что вы делаете, вызывает восхищение. Всем остальным, всему обществу легче ориентироваться, когда есть такие маяки, как вы! Спасибо за это! Желаю вашим семьям успехов в достижении всех намеченных целей, крепкого здоровья, согласия в доме и семейного счастья», — обратилась она к победителям.
Участники охотно рассказали о своих проектах. К примеру, Эмиль и Реналь Хабировы, обычные с виду школьники, за плечами которых уже не один проект – фестиваль спорта для особенных детей «Маленькие победы на пути к олимпийским рекордам», развивающий центр «Учусь, играя», где проходят развивающие занятия для детей с особенностями развития, аэрокосмическая школа «Ключ на старт». Их родители Артур и Регина во всем поддерживают сыновей и помогают им. Свой выигрыш – велосипеды для всей семьи – победители решили передать своим подшефным – семьям с особенными детьми.

Напомним, первый фестиваля социально активных семей «Бери пример» состоялся в Башкирии в 2018 году. Благодаря ему жители республики познакомились со множеством семей, которые меняют мир вокруг себя к лучшему — занимаются благоустройством местности, волонтерством, экологией, безопасностью.

ИА «Башинформ»
Теги: фестивали, семьи
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