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В Уфимском районе, задержанный автоинспекторами пьяный водитель, съел протокол

ОБЩЕСТВО

В Уфимском районе задержанный автоинспекторами пьяный водитель съел протокол. Инцидент попал в объектив видеорегистратора патрульной машины.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», нарушитель был задержан в ходе профилактических рейдов ГИБДД по РБ, которые сейчас проходят в усиленном режиме.

Инспекторы ДПС Марсель Кулгулдин и Айрат Саяпов запомнят свое прошлое дежурство надолго. Таких «фокусников» за рулем они раньше никогда не встречали. Задержанный — типичный нетрезвый водитель. Документов при нем нет. От алкотестера и подписания протокола отказывается, предпочтя просто съесть его. Все случилось настолько внезапно, вспоминают инспекторы, что они даже не успели его остановить.

«Я думал, борьба началась в автомобиле, но оказывается, он просто ел постановление. Я схватил его за руки, но вот произошло, что он его проглотил. Неожиданно, конечно…», — позже рассказал инспектор Марсель Кулгулдин.

При детальном разборе видеозаписи с регистратора становится ясно: съесть протокол — было не спонтанное решение задержанного мужчины, а хорошо продуманный план. Он долго оглядывался, выжидая момент, когда старший лейтенант Кулгулдин отойдет от автомобиля подальше. Даже дверь заблокировал специально. А перед тем, как вырвать из рук инспектора Саяпова документ, развернул объектив камеры от себя. После нарушитель еще долго не мог прожевать лист бумаги. Однако старания оказались напрасны, его все равно привлекли к ответственности.

«В отношении 52-летнего мужчины были составлены административные материалы за управление автомобилем водителем, не имеющим при себе документов, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему грозит административный штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — сообщил инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РБ Марсель Бикташев.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД РБ
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