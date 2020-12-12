В Уфе трагически погиб видный ученый-нефтяник, профессор Виль Уметбаев

В Уфе на 83-м году жизни трагически погиб видный российский ученый-нефтяник, профессор кафедры геологии УГНТУ Виль Уметбаев. По словам коллег, его сбила машина на улице Ново-Мостовой. К сожалению, в больнице, куда он был доставлен, спасти его не удалось.

Виль Гайсович Уметбаев родился 14 февраля 1938 года в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт, инженер-нефтяник. Работал в Южно-Казахстанской нефтеразведочной экспедиции: помощником бурильщика, старшим инженером, главным инженером экспедиции.

С 1965 года в БашНИПИнефти — старший инженер, старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий лабораторией. В 1979-1982 годах находился в заграничной командировке в Алжире в качестве эксперта в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1997 году — докторскую диссертацию.

С 2003 года работал в Уфимском ОАО НПФ «Геофизика» главным научным сотрудником. Являлся председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. С 2006 года был председателем Государственной аттестационной комиссии при УГНТУ.

Виль Гайсович являлся Почетным академиком Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки и техники Башкирской АССР и заслуженным работником Минтопэнерго России. Был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, почетными грамотами Министерства нефтяной промышленности СССР и Минтопэнерго Российской Федерации, медалью «Ветеран труда».

Автор более чем 200 научных трудов, семи монографий и почти 30 патентов на изобретения. Его книги по капитальному ремонту скважин являются настольной книгой для специалистов. Много работал по поддержке молодых научных кадров.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.