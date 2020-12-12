Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.11 ↓

EUR 88.77 ↑

12 декабря Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе трагически погиб видный ученый-нефтяник, профессор Виль Уметбаев

ОБЩЕСТВО

В Уфе на 83-м году жизни трагически погиб видный российский ученый-нефтяник, профессор кафедры геологии УГНТУ Виль Уметбаев. По словам коллег, его сбила машина на улице Ново-Мостовой. К сожалению, в больнице, куда он был доставлен, спасти его не удалось.

Виль Гайсович Уметбаев родился 14 февраля 1938 года в селе Аскарово Абзелиловского района Башкирской АССР. Окончил Уфимский нефтяной институт, инженер-нефтяник. Работал в Южно-Казахстанской нефтеразведочной экспедиции: помощником бурильщика, старшим инженером, главным инженером экспедиции.

С 1965 года в БашНИПИнефти — старший инженер, старший научный сотрудник, заведующий сектором, заведующий лабораторией. В 1979-1982 годах находился в заграничной командировке в Алжире в качестве эксперта в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1997 году — докторскую диссертацию.

С 2003 года работал в Уфимском ОАО НПФ «Геофизика» главным научным сотрудником. Являлся председателем диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. С 2006 года был председателем Государственной аттестационной комиссии при УГНТУ.

Виль Гайсович являлся Почетным академиком Российской академии естественных наук, заслуженным деятелем науки и техники Башкирской АССР и заслуженным работником Минтопэнерго России. Был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР, почетными грамотами Министерства нефтяной промышленности СССР и Минтопэнерго Российской Федерации, медалью «Ветеран труда».

Автор более чем 200 научных трудов, семи монографий и почти 30 патентов на изобретения. Его книги по капитальному ремонту скважин являются настольной книгой для специалистов. Много работал по поддержке молодых научных кадров.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

ИА «Башинформ»
Теги: утраты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии незнакомец в белой маске преследует на улице школьников: родители бьют тревогу
В башкирском городе Салавате родители в мессенджерах бьют тревогу, якобы неизвестный мужчина преследует малолетних школьников. Источник поделился с «Баши
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные
В ГИБДД Башкирии объявили масштабные рейды в эти выходные. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутди
Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением
Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выпустил экстренное обращение к жителям республики. Он привел неутешительные да
Ушел из жизни ветеран Башкирской филармонии и телевидения Салават Итбаев
В Уфе после болезни ушел из жизни ветеран Башкирской филармонии и телевидения Салават Итбаев. 18 июля он отметил свой 75-й юбилейный день рождения. Он бы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть