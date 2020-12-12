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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за вклад в развитие Башкортостана

ПОЛИТИКА
Фото: сайт Глава РБ

Радий Хабиров поблагодарил глав муниципалитетов за вклад в развитие Башкортостана Фото: сайт Глава РБ

В субботу, 12 декабря, Глава Башкортостана Радий Хабиров провел семинар-совещание с участием правительства и руководителей городов и районов республики. В ходе встречи были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2020 году в разрезе муниципалитетов, а также озвучены ключевые задачи на 2021 год.

Открывая семинар, Радий Хабиров поблагодарил местные управленческие команды за успешную работу, прежде всего в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что только вместе можно добиваться успехов.

«Уходящий год был очень сложным. Самое главное, что мы смогли стабилизировать ситуацию в здравоохранении. Принятые меры по борьбе с коронавирусом привели к тому, что у нас снизилось количество заболевших жителей в возрасте старше 65 лет. Хочу поблагодарить муниципалитеты за то, что достойно и организованно прошли этот тяжёлый период, – подчеркнул глава республики. – Вы знаете, что мы завершили строительство инфекционного госпиталя в Стерлитамаке. После лицензирования он примет первых пациентов. Это позволит вернуть местные больницы к профильным направлениям работы и оказывать необходимую помощь гражданам. При этом важно не снижать нашей активности в соблюдении базовых санитарных требований – масочного режима, социальной дистанции, регулярной дезинфекции».
Участники совещания также обсудили вопросы повышения доходного потенциала местных бюджетов, развития социальной инфраструктуры территорий, формирования комфортной городской среды и современных общественных пространств, выстраивания эффективной коммуникации с населением, сообщается на сате Главы РБ.

Первый вице-премьер – руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов рассказал об итогах комплексной оценки эффективности органов местного самоуправления городов и районов Башкортостана за 2019 год. Для рейтинга учитывали ряд критериев, характеризующих развитие предпринимательства, инвестиционный климат, транспортную инфраструктуру, качество жизни и уровень образования населения, удовлетворённость жителей деятельностью органов власти. Лидерами по итогам 2019 года стали Стерлитамак, Белебеевский и Уфимский районы. Руководители лучших муниципалитетов удостоены дипломов победителей конкурсного отбора.

В завершение семинара Радий Хабиров вручил государственные награды Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, итоги года, муниципалитеты
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