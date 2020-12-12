В Башкирии студенты-первокурсники сузов уйдут на каникулы раньше обычного
В Башкирии студенты-первокурсники сузов уйдут на каникулы раньше обычного Фото: ИА «Башинформ»
Министерство образования и науки Башкирии рекомендовало руководителя колледжей, профучилищ и техникумов отправить первокурсников на каникулы досрочно. Связано это с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Изменения рекомендуется внести в календарный учебный график промежуточной аттестации для обучающихся первых курсов профессиональных образовательных организаций с 14 декабря текущего года. Зимние каникулы для обучающихся 1-го курса, соответственно, начнутся по окончании промежуточной аттестации», — сообщила агентству «Башинформ» заместитель руководителя Минобра республики Инесса Косолапова.
По данным руководящего состава министерства, учеба первокурсников сузов начнется по действующему календарю.