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12 декабря Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе подвели итоги республиканского конкурса «Ремесленник года-2020»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Сегодня 12 декабря состоялся финал Открытого республиканского конкурса «Ремесленник года — 2020». Выставка работ и награждение победителей прошли в рамках «Недели Ремёсел».

На ВДНХ ЭКСПО мастера представили одежду и обувь ручной работы, ювелирные украшения из серебра, предметы интерьера, роспись по дереву, керамику, изделия из кожи.

В рамках деловой программы были организованы круглые столы и стратегические сессии.

Завершающим событием форума стала церемония награждения победителей Открытого республиканского конкурса «Ремесленник года — 2020» в следующих номинациях:

  • Динара Гарифуллина — «Лучший мастер по работе с керамикой»
  • Наиль Субханкулов — «Лучший мастер по художественной работе с металлом»
  • Надежда Самойлова – «Лучший мастер по лоскутному шитью методом ручной и машинной сборки»
  • Ильдар Гатауллин — «Лучший мастер по изготовлению народного костюма и его элементов в соответствии с этнографическими образцами»
  • Ксения Алексеева — «Лучший мастер по изготовлению авторской куклы и мягкой игрушки»
  • Анвар Игебаев — «Лучший мастер по художественной обработке дерева (ручная работа с деревом, работа с деревом с применением современных технологий)»
  • Олеся Чебан, Антон Чебан, Ольга Гордеева — «Лучший дизайнер – разработчик авторского сувенира Республики Башкортостан»
  • Станислава Лаврентьева — «Юный ремесленник 2020»
  • Рамиля Мамбетова — «Лучший мастер по работе с войлоком»
  • Альберт Рыскулов — «Лучший кожевенный мастер»
  • Алена Халтурина — «За выразительное художественное оформление»

В мероприятии приняли участие мастера из районов и городов Башкирии, а также из Казани, Самары, Челябинска, Липецка, Волгограда, Перми, Липецка, Тольятти. Гости из других регионов отметили организацию мероприятия и мастерство ремесленников Башкортостана на высоком уровне.

«Недели Ремёсел» организована в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из важных направлений Нацпроекта является поддержка ремесленников и мастеров народно-художественных промыслов.

В данном направлении центром «Мой бизнес» ведется комплексная работа. К консультантам центра можно обратиться с вопросами об особенностях ведения бизнеса в сфере ремесленничества и НХП, по сбыту продукции и изделий.

Также центр организовывает выставки-ярмарки, круглые столы, и помогает принять участие во всероссийских и международных выставках, таких как Фестиваль мастеров «Иван — да — Марья», Выставка «Ладья-2020» и др.

Получить подробную консультацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства по телефону горячей линии 8(347) 224-99-99. Сайт https://cmbrb.ru/

Неделя ремёсел организована Агентством РБ по развитию малого и среднего предпринимательства при поддержке Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора для выставочно-конгрессных мероприятий.

Ирина Зимина
Теги: Мой бизнес, неделя ремесел, ремесленник года
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