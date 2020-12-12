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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии и другие губернаторы ПФО получили вводные от полпреда по борьбе с COVID-19

ПОЛИТИКА
Фото: Глава РБ

Глава Башкирии и другие губернаторы ПФО получили вводные от полпреда по борьбе с COVID-19 Фото: Глава РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров в формате видеоконференции стал участником заседания Совета при полпреде резидента России в ПФО, его провел полпред Игорь Комаров. Тема злободневная — борьба с распространением новой коронавирусной инфекцией. Руководитель республики и другие губернаторы округа получили новые вводные от полномочного представителя: держать на контроле вопросы, связанные с высоким уровнем загрузки коек, обеспеченностью лекарствами, оказанием своевременной высококвалифицированной медицинской помощи жителям.

Игорь Комаров отметил, что сегодня в ПФО от COVID-19 лечатся 43 тысячи человек, а всего с марта 2020 года заболели более 300 тысяч.

«Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении пациентов в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв, – сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – Благодаря этому, начиная с марта, в целом по стране уровень летальности от коронавирусной инфекции снизился более чем в два раза».

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике побит антирекорд суточного прироста по количеству официально подтвержденных случаев коронавируса.

ИА «Башинформ»
Теги: полпред, ПФО
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