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«РБК-Уфа» получил премию «Тэфи-капитал» как лучший телеканал

ОБЩЕСТВО
Фото: Равиль Ватолин

«РБК-Уфа» получил премию «Тэфи-капитал» как лучший телеканал Фото: Равиль Ватолин

Телеканал «РБК-Уфа» стал обладателем престижной премии «Тэфи-капитал». Награду сотрудники телеканала получили в столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса. Таким образом, «РБК-Уфа» — лучший телеканал наряду с коллегами федерального вещания.

Также жюри конкурса во главе с председателем экспертного совета Оксаной Пушкиной назвали победителей в номинациях: «Информационный сюжет», «Интервьюер», «Репортер», «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей», «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе», «Телепрограмма», «Документальный фильм», «Интернет-проект».

ИА «Башинформ»
Теги: Тэфи-капитал, РБК-Уфа
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