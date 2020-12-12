«РБК-Уфа» получил премию «Тэфи-капитал» как лучший телеканал

Также жюри конкурса во главе с председателем экспертного совета Оксаной Пушкиной назвали победителей в номинациях: «Информационный сюжет», «Интервьюер», «Репортер», «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей», «Лучший репортаж в еженедельно-аналитической программе», «Телепрограмма», «Документальный фильм», «Интернет-проект».

Телеканал «РБК-Уфа» стал обладателем престижной премии «Тэфи-капитал». Награду сотрудники телеканала получили в столице Башкирии в рамках Международной недели бизнеса. Таким образом, «РБК-Уфа» — лучший телеканал наряду с коллегами федерального вещания.

ИА «Башинформ»

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