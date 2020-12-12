В Уфе прощаются с первым кавалером ордена генерала Шаймуратова Мугином Нагаевым

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

На 103-м году жизни в столице Башкирии скончался первый кавалер ордена генерала Минигали Шаймуратова, последний герой Башкирской кавалерийской дивизии, кавалер орденов Красного Знамени, Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Александра Невского Мугин Нагаев.

«Мугин Каримович Нагаев прожил достойную, долгую жизнь, в январе ему должно было исполниться 103 года, — написал в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров, который лично пришел попрощаться с ветераном. — Сегодня мы проводили героя в последний путь с глубоким уважением. Его память непременно нужно увековечить, мы подумаем, как сделать это достойно. А пока вспоминаем».

Напомним, в День защитника Отечества Мугин Нагаев стал первым кавалером нового ордене, учрежденного в республике. 23 февраля 2020 года под окнами квартиры героя прошел персональный военный парад.