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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врачи запретили носить маски в мороз и назвали причину

ОБЩЕСТВО

Врачи-инфекционисты не рекомендуют носить защитные маски в мороз. По словам представителя научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Елены Беловой, в холодные дни на улице маска быстро намокает и охлаждается.

«Маска — не согревающий в мороз элемент. Поэтому, если идешь по безлюдной улице — сними маску. Важно понимать, что, когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего «[инструктажа» по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить»,, — цитирует РИА Новости Белову.

Врач Николай Малышев отметил, что если хочется согреться на морозе, то лучше использовать шарф.

«А маска быстро будет мокрой — и совершенно не будет защитного эффекта, и не согреешься», — объяснил инфекционист.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, маска
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