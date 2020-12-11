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11 декабря Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе откроют почетное консульство Италии

ПОЛИТИКА

В Уфе откроют почетное консульство Италии. Об этом стало известно на пленарном заседании «ВЭД в пандемию», которое прошло в рамках Международной недели бизнеса – 2020 в Уфе.

«Консульство планируем открыть летом. К этому времени мы подберем красивый исторический дом. И познакомим консула Италии с Башкортостаном», – рассказал Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Генеральный консул Италии в Москве Франческо Донни рассказал, что при выборе города, где планируется открыть почетное консульство и визовый центр, организовали тендер и попросили консалтинговую компанию провести исследование.

«Приезжали потоки людей из Уфы. Среди них были инвесторы, сельхозпроизводители. И я увидел перспективу и возможности для развития. Мы были бы рады подписать соглашение с Правительством РБ», – добавил Франческо Донни.

Международная неделя бизнеса – 2020 (МНБ) проходит с 8 по 11 декабря в столице Республики Башкортостан Уфе в гибридном формате – онлайн и офлайн.

ИА «Башинформ»
Теги: международные отношения
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