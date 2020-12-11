Башкортостан на пресс-конференции Президента Путина будут представлять 12 журналистов
12 журналистов из 774 аккредитованных на ежегодную пресс-конференцию Президента Российской Федерации Владимира Путина, представляют Республику Башкортостан.
В пресс-конференции примут участие журналисты ГУП ИД «Республика Башкортостан» (Станислав Шахов), телеканалов БСТ (Екатерина Тимиряева, Азат Ишбулатов), «РБК-Уфа» (Равиль Ватолин, Дмитрий Аксаев) и «Вся Уфа» (Наталья Ярина, Тимур Абсалямов), изданий «Медиакорсеть» (Тимур Алмаев), UfacityNews (Олеся Вильданова), Proural.info (Линар Мингазов), а также кумертауской телекомпании «АРИС» (Алик Юлтыев) и «Башинформа» (Артём Валиев).
Ежегодная пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина состоится 17 декабря. Традиционно в ней принимают участие журналисты международных, федеральных, региональных, городских и районных СМИ.