В Уфе выбрали нового председателя Марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий»

В Уфе выбрали нового председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий». Им стал уфимец Виталий Ялаев – участник XI Съезда марийского народа, член Всемарийского Совета Мер Каҥаш.

На отчетно-перевыборную конференцию «Эрвел Марий» съехались 47 делегатов из районов и городов республики с компактным проживанием марийского населения, почетные гости из Марий Эл и представители органов исполнительной власти.

Марийское общественное движение в Башкортостане существует с 1989 года. Тогда в регионе было создано объединение «Марий Ушем» (Союз мари), в 2004 г. оно было переименовано в Региональную марийскую национально-культурную автономию «Эрвел Марий» РБ. С 1995 года бессменным его руководителем был Павел Бикмурзин (1951-2020).

«Марийская диаспора Башкортостана — самая крупная в России. По данным переписи 2010 года, в республике проживает около 103658 марийцев. Наиболее многочисленны их поселения в Мишкинском, Калтасинском, Бирском, Шаранском, Балтачевском и Нуримановском районах. Всего в нашем регионе более 240 марийских деревень», — рассказала первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.

Основными вопросами на конференции были утверждение нового Устава и выборы нового председателя Региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» РБ. С отчетным докладом о деятельности организации выступила заместитель председателя Раиса Сатаева.

«Принятие нового Устава качественно изменило организацию. Оно позволит объединить местные (районные) общественные организации», — поделился участник конференции Алексей Ибулаев, главный специалист Марийского историко-культурного центра — филиала Дома дружбы народов РБ.

Нововведением стало появление Совета РНКА «Эрвел Марий», куда вошли руководители девяти местных национально-культурных автономий: Мишкинской, Балтачевской, Бирской, Уфимской, Краснокамской, Янаульской, Калтасинской, Дюртюлинской и Шаранской.