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В Башкирии в текущем году заключили 6 тыс. социальных контрактов на 300 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в текущем году заключили 6 тыс. социальных контрактов на 300 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в 2020 году заключено порядка 6 тыс. социальных контрактов на сумму более 300 млн рублей, сообщили в Минтруда. Регион входит в число пилотных, где реализуется федеральный проект. План на 2020 год был: помощь с поиском работы —1 848 семей, с профобучением — 600, созданием ИП — 430, в разрешении трудной жизненной ситуации — 1573, всего 4,45 тыс. контрактов.

В середине года в Минтруде, подводя промежуточные итоги, отметили, что план по оказанию материальной помощи в трудной жизненной ситуации уже практически выполнен.

В текущем году не было предусмотрено федеральное финансирование по пункту «личные подсобные хозяйства». В предыдущих годах по нему заключалось 98% контрактов. Значительная часть поддержки направлялась в депрессивные субрегионы: в 2014-2019 годах жители северо-востока и Зауралья заключили 1013 контрактов на 41,7 млн руб. — 15% от общего количества, а проживает там 12% населения региона. В текущем году было только республиканское финансирование: 27 малоимущих семей получили на развитие личных хозяйств 1,8 млн рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: адресная помощь, социальные контракты
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