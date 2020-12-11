Альфред Акбашев: Люди приезжают в наш геопарк со всех регионов страны

Фото: пресс-служба главы



Фото: пресс-служба главы

У руководства республики и менеджмента геопарка есть понимание и заинтересованность, что нужно делать для дальнейшего развития эко-туризма в республике, а у людей – потребность в таком виде отдыха. Об этом рассказал директор санатория «Янган-Тау» и идейный вдохновитель создания геопарка Альфред Акбашев.

«Несмотря на то, что год не простой, но наблюдается увеличение туристического потока. Люди узнают о нас из интернета, социальных сетей и приезжают из Москвы, Екатеринбурга, сибирских регионов, чтобы посмотреть мечетлинский разрез, этнодеревню, остановиться на берегу Юрюзани. Геопарк, вошедший в систему ЮНЕСКО — это гарантия безопасности. Любой турист может приехать, чтобы пообщаться с природой, не волнуясь об угрозе собственной жизни», — сказал Акбашев.

По его словам, этому способствует в том числе и наличие инфраструктуры курорта, где развиты пешие, конные, водные и даже орнитологические маршруты, есть свой ипподром и, помимо основных корпусов санатория, несколько гостиниц и туристических баз.

В ближайшее время за геопарком «Янган-Тау» предлагается закрепить название «Геопарк № 1». Этот бренд, по словам вице-премьера правительства республики Рустама Муратова, будет способствовать повышению имиджа и инвестиционной привлекательности проекта.

Также на базе «Янган-Тау» откроется международный центр компетенций, где будут готовить специалистов для других геопарков России и стран СНГ, представлять интересы регионов Российской Федерации на международных мероприятиях для обмена опытом работы с геопарками ЮНЕСКО в зарубежных странах.

Как мы рассказывали ранее, на заседании попечительского совета Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил создателей геопарка «Янган-Тау» Альфреда Акбашева и Ларису Белан за работу, отметив, что проект в первую очередь реализован на их энтузиазме. Ближайшие два года в развитие геопарков «Торатау» и «Янган-Тау» планируют вложить 920 млн рублей, из них порядка 435 млн рублей на «Янган–Тау». По словам Главы республики, чтобы геопарк стал точкой притяжения туристов, необходимо развивать инфраструктуру, создавать качественный сервис, заниматься благоустройством и информационным сопровождением.

«На базе санатория «Янган–Тау» есть все условия на пятизвездочном уровне для развития оздоровительного туризма. Надо также создавать комфортабельные места для развития экотуризма в дикой природе и объекты придорожного сервиса», — сказал Глава региона.