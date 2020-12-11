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В Башкирии еще два человека 55 и 69 лет скончались от COVID-19 - Минздрав

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии еще два человека 55 и 69 лет скончались от COVID-19 - Минздрав Фото: ИА «Башинформ»

По данным Минздрава Башкирии на 11 декабря 2020 года, количество инфицированных коронавирусом держится на том же уровне, что и в предыдущие дни. Новых носителей COVID-19 — 149. Всего — 15 859 человек.

Зарегистрировано еще два случая смерти от COVID-19, сообщили также в ведомстве. Общее количество умерших достигло 97.

Одна из умерших за сутки — 69-летняя жительница города Октябрьского. У нее были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь 3-й степени, хронический бронхит.

Также скончался мужчина 55 лет, житель Гафурийского района, данных по его сопутствующим заболеваниям пока нет.

В стационарах проходят лечение 681 пациент, из них в тяжелом состоянии — 46, на ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении — 2170 человек.

Выписано за сутки — 104 человека, всего выписано – 12 911 человек.

Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 408. Выписанных пациентов с пневмонией — 402.

Всего проведено 1 820 511 исследований. Обследовано 1 761 760 человек. За сутки – 11 746 исследований, обследовано 11 325 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: статистика, Минздрав
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