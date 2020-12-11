Туристические проекты Башкирии завоевали Гран-при Всероссийской премии Russia Event Avards

Два Гран-при, одно первое место, два — вторых, два — третьих места и один специальный диплом, – таков полный список трофеев, которые привезёт башкирская делегация из Екатеринбурга, где проходит финал Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2020. Об этом «Башинформу» сообщил общественный деятель, предприниматель и блогер Артур Идельбаев, входящий в состав делегации.

Подробный перечень башкирских наград в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2020 выглядит так: