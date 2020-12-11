Туристические проекты Башкирии завоевали Гран-при Всероссийской премии Russia Event Avards
Два Гран-при, одно первое место, два — вторых, два — третьих места и один специальный диплом, – таков полный список трофеев, которые привезёт башкирская делегация из Екатеринбурга, где проходит финал Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2020. Об этом «Башинформу» сообщил общественный деятель, предприниматель и блогер Артур Идельбаев, входящий в состав делегации.
Подробный перечень башкирских наград в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2020 выглядит так:
Гран-при
— в номинации Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма: проект Фестиваль "Легенды Башкирии. Архангельский район", Республика Башкортостан, д. Красная Регизла
— в номинации Лучшее туристическое MICE событие: проект Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2020", Республика Башкортостан, г. Уфа
1 место:
— в номинации Лучшее туристическое событие, посвященное 75-летию Великой Победы: проект Образовательный фестиваль исторической реконструкции "Река времени", Республика Башкортостан, г. Бирск
2 место:
— в номинации Лучшее туристическое MICE событие: проект Международный форум по этнотуризму, Республика Башкортостан, г. Уфа
— в номинации Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал (население свыше 100000): проект Парад снегурочек, Республика Башкортостан, г. Уфа
3 место:
— в номинации Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100000): проект Новогодний фестиваль "Terra Zima", Республика Башкортостан, г. Уфа
— в номинации Лучшее событие в области гастрономического туризма: проект Гастрономический фестиваль "Бирские пельмени" Республика Башкортостан, г. Бирск
Специальный диплом "За креативную концепцию" в номинации Лучшее событие в области гастрономического туризма: проект Гастрономический фестиваль народной кухни "Гусь и Мёд", Республика Башкортостан, г. Уфа.