Две долгожительницы Кушнаренковского района отметили вековой и 105-летний юбилеи
Фото: администрация Кушнаренковского района
Фото: администрация Кушнаренковского района
С разницей всего в один день две долгожительницы Кушнаренковского района отмечают свои юбилеи. Сегодня исполнилось 100 лет Мавлихе Разяповне Ризвановой, а накануне 105-й день рождения встретила Кашифа Сахибгареевна Шайгарданова.
«Эти, без преувеличения, уникальные женщины прошли большой жизненный путь вместе со всей страной, начиная от становления Советской России, разделив с соотечественниками тяжёлые героические годы Великой Отечественной войны, и ставшие свидетелями развития нашего современного государства. Все эти годы Мавлиха Разяповна и Кашифа Сахибгареевна доблестно трудились ради благополучия и процветания страны, достойно воспитали не только своих детей и внуков, но уже и правнуков. Дорогие наши, поздравляю вас с замечательными юбилеями! Низкий поклон за ваш доблестный труд в годы войны и мирное время. Для всех кушнаренковцев — вы пример любви к своей Родине, служения своей стране, образец мужества и стойкости, верности семье и заботливого материнства. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и ещё многих лет в окружении близких людей», — написал на своей странице в социальных сетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.
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