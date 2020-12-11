Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.71 ↑

EUR 89.13 ↓

11 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Две долгожительницы Кушнаренковского района отметили вековой и 105-летний юбилеи

ПОЛИТИКА
Фото: администрация Кушнаренковского района

Фото: администрация Кушнаренковского района

С разницей всего в один день две долгожительницы Кушнаренковского района отмечают свои юбилеи. Сегодня исполнилось 100 лет Мавлихе Разяповне Ризвановой, а накануне 105-й день рождения встретила Кашифа Сахибгареевна Шайгарданова.

«Эти, без преувеличения, уникальные женщины прошли большой жизненный путь вместе со всей страной, начиная от становления Советской России, разделив с соотечественниками тяжёлые героические годы Великой Отечественной войны, и ставшие свидетелями развития нашего современного государства. Все эти годы Мавлиха Разяповна и Кашифа Сахибгареевна доблестно трудились ради благополучия и процветания страны, достойно воспитали не только своих детей и внуков, но уже и правнуков. Дорогие наши, поздравляю вас с замечательными юбилеями! Низкий поклон за ваш доблестный труд в годы войны и мирное время. Для всех кушнаренковцев — вы пример любви к своей Родине, служения своей стране, образец мужества и стойкости, верности семье и заботливого материнства. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и ещё многих лет в окружении близких людей», — написал на своей странице в социальных сетях глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин.

ИА «Башинформ»
Теги: Юбилеи, долгожители
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Супруги-стоматологи из Башкирии стали лотерейными миллионерами
В Башкирии супруги, работающие стоматологами, выиграли в лотерею 4 126 116 рублей. По данным «Столото», им и раньше улыбалась удача – муж с женой уже выи
Спас себя и сестренку: в Башкирии мальчик правильно отреагировал на звук извещателя
В Туймазинском районе Башкирии днем 9 декабря в доме по улице Лесной в селе Серафимовский произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось
В Башкирии синоптики предупреждают о сильных морозах в ближайшие дни
Холодный антициклон продолжает господствовать в Башкирии. В ближайшие дни синоптики предупреждают об усилении морозов. Сегодня, 10 декабря, температура
Радий Хабиров назвал свое любимое место отдыха в Башкирии
Самым любимым местом отдыха в республике Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал околицу за домом, около речки в родной деревне Сайраново Ишимбайского р
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть