Фото: соцсети Росздравнадзор проведет проверку обращения с медицинскими отходами на территории Башкирии Фото: соцсети

После выявления на территории Башкирии нескольких фактов неподобающего обращения с медицинскими отходами Росздравнадзор проверит, как хранятся и утилизируются в регионе отходы, образующиеся в медицинских и фармацевтических учреждениях.

﻿«Принято решение после согласования с Прокуратурой РБ, чтобы Росздравнадзор организовал проверку в отношении Минздрава РБ на предмет обращения с медотходами на территории республики. У Росздравнадзора есть много вопросов и претензий в медучреждениям, — сообщил заместитель прокурора Башкирской природоохранной прокуратуры Рушан Хайртдинов. — Не секрет, что система с медотходами находится в каком-то правовом пробеле. У нас нет нормативной базы, кроме СанПиНов. Данный вопрос поднимается и на уровне Российской Федерации. Есть предложения комитета Федерального Собрания в адрес Правительства РФ приравнять обращение с медотходами к отходами. Вопрос также стоит о лицензировании и установлении правил поведения как для органов, в которых образуются эти отходы, так и для лиц, которые занимаются их переработкой. Думаю, в следующем году какая-то нормативная база у нас уже установится».

Как сообщал «Башинформ», в июле текущего года незаконный склад медицинских отходов был обнаружен в гараже в городе Туймазы. Установлено, что медицинские изделия ранее использовала Туймазинская центральная районная больница при оказании медпомощи больным с диагнозом COVID-19. В ноябре общественниками в жилом секторе села Максимовка Уфимского района, также в гараже был обнаружен факт складирования медотходов . Позже выяснилось, что мешки с отметкой «эпидемиологически опасные» сюда везли мешки из Орджоникидзевского района города. Природоохранная прокуратура РБ потребовала уничтожить данные медотходы. Выполнено ли данное требование контролирующих органов, не известно.

По последним данным Общественного совета при Минприроды России, в регионах лишь 15% медицинских отходов утилизируется легально. 30% идут неизвестно куда, а остальные 55% отправляются на полигоны по подложным документам.

Оказывается, в стране в целом не существует государственной системы учета медицинских отходов. К тому же российское законодательство не лицензирует деятельность компаний, которые занимаются обезвреживанием и размещением медотходов, за исключением компаний, занимающихся токсикологическими и радиоактивными отходами. В медучреждениях в основном образуются отходы класса Б (материалы, инструменты, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями). По всем правилам, все они должны быть сожжены, а перед этим обезврежены под определенной температурой. Но схемы контроля этого процесса в стране также не существует. Обычно, такие отходы где-нибудь накапливают, а затем под видом ТБО незаконным путем доставляют на полигон без предварительного обезвреживания.