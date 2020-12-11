Фото: Минздрав Башкирии В Уфе на базе больницы №13 организован ночной прием пациентов с подозрением на COVID-19 Фото: Минздрав Башкирии

Уфимцы с подозрением на коронавирус могут обратиться за медицинской помощью даже в ночное время. Для своевременной диагностики и лечения таких пациентов в Уфе на базе городской клинической больницы №13 заработал ночной амбулаторный центр диагностики и лечения (АЦДиЛ) COVID-19. Прием в Центре ведется ежедневно с 20 часов вечера до 8 часов утра и без выходных.

По информации пресс-службы регионального Минздрава, в 13-ю больницу направляются пациенты с легкой или среднетяжелой степенью тяжести с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 или с подозрением на новую коронавирусную инфекцию при отсутствии и/или неэффективности амбулаторного лечения. Также человек может обратиться в больницу самостоятельно, по направлению врача или может быть доставлен скорой помощью.

Прием ведет дежурный врач-терапевт (пульмонолог). При необходимости пациенту делают ЭКГ, КТ, ОАК, биохимический анализ крови на С-реактивный белок, производится забор биоматериала (мазок) для исследования методом ПЦР. Всю информацию о течении болезни врачи передают в медицинскую организацию, к которой прикреплён больной. При этом врач, обслуживающий пациента, расписывает всё лечение и выдаёт ему рекомендации.

Если у пациента не подтверждается диагноз, его отправляют домой на машине АЦДиЛ. Для работы в ночной ковид-Центр направляются врачи-специалисты, средний медперсонал и водители других медицинских организаций, подведомственных Минздраву РБ.