Фото: Олег Яровиков Госдума в январе рассмотрит законопроект парламента Башкирии в защиту интересов дольщиков Фото: Олег Яровиков

Совет Государственной Думы включил предложенный парламентом Башкортостана проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы на январь 2021 года.

«Мы внесли данный законопроект в Госдуму повторно – в новой редакции механизм взаимодействия покупателя жилья и застройщика прописан более четко, – прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Если наши федеральные коллеги нас поддержат, то будут решены сразу две актуальные проблемы в сфере жилищного строительства. С одной стороны, гражданам будет гарантировано предоставление жилья надлежащего качества в установленные сроки. С другой стороны, будет покончено с потребительским экстремизмом, который угрожает финансовой устойчивости компаний-застройщиков».

«Мы предлагаем следующую схему. При наличии в сдаваемом жилье дефектов застройщик будет обязан устранить их в 20-дневный срок или выплатить компенсацию, – сообщил Константин Толкачев. – Если за 20 дней ни то, ни другое не сделано, спор решается в суде и покупатель получает не только компенсацию, но и пени. Причем пени будут начисляться в двойном размере, если квартира приобретается для личного домашнего пользования, а не для извлечения дохода или ведения предпринимательской деятельности. Такой порядок урегулирования споров выгоден всем честным сторонам – и участникам долевого строительства, и добросовестным застройщикам».

Проблема так называемого потребительского экстремизма в жилищном строительстве вызвана активностью юридических компаний, пользующихся пробелами в законодательстве. Защищая права участников долевого строительства, недовольных качеством сданного жилья, нечистые на руку юристы привлекают к оценке недоделок сомнительных «экспертов». На основании их заключения суд взыскивает с застройщика суммы, несопоставимые с фактическими затратами. Количество таких исков год от года растет. Так, в 2018 году было инициировано 164 судебных процесса – взыскано 15 млн рублей, из них 55% – суммы штрафов и неустойки, в 2019 году – уже 353 процесса и 59 млн рублей, 60% суммы – штрафы и неустойки.