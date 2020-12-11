Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Уфе пропавших после школы детей нашли в магазине Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

В Уфе 11 декабря благополучно завершились поиски пропавших без вести детей. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД Башкирии, их обнаружили в магазине Демского района. Сейчас брата и сестру передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Где ночевали школьники — не сообщается.

В волонтерской группе «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте» также написали, что ребят нашли живыми.

Известно, что с детьми, когда их обнаружили, был отец их одноклассницы.

Напомним, 12-летняя девочка и 14-летний мальчик 10 декабря не вернулись домой после уроков. Родственники сообщили о случившемся в полицию. К поискам присоединились и волонтеры.