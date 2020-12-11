Фото: Андрей Старостин Пандемия коронавируса способствовала притоку клиентов в турагентства - эксперты МНБ-2020 Фото: Андрей Старостин

Пандемия коронавируса способствовала тому, что клиенты стали чаще обращаться в турагентства, предпочитая организованный отдых самостоятельно спланированному путешествию. Об этом в четверг на Международной неделе бизнеса – 2020 в Уфе заявила представитель туроператора Anextour Яна Муромова в ходе панельной сессии «Туроперейтинг будущего. Вызовы и реалии». По ее словам, доля продаж туров онлайн никогда не превышала в России 15% и вряд ли стоит ждать значительного увеличения этого показателя.

«До сих пор в менталитете российского туриста – желание переложить ответственность на кого-то при выборе отеля и в целом организации самой поездки, – констатировала Яна Муромова. – Когда тебе рассказывает об отеле, достопримечательностях, каких-то нюансах поездки турагент, согласитесь, это удобно. Неслучайно именно поэтому многие хотят, чтобы организация путешествия была в руках надежного оператора».

«Да, с одной стороны идет погружение в онлайн-бронирование, однако полный онлайн нигде невозможен просто в силу российского менталитета, а также того, что поколение, с которым мы работаем — это люди старше 40 лет. Они не привыкли к использованию онлайн во всем и всегда», – заключила Яна Муромова.

Кроме того, подавляющее большинство российских туристов «желает личного внимания к себе», которого он не может получить в интернет-пространстве в отличие от турагентства, добавила представитель Anextour.

Еще один тренд в сфере туризма, актуальный сегодня в России, касается уменьшения числа ночей в туре.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Наталия Осипова рассказала, что начиная с 2019 года в стране стали массово пользоваться спросом туры на три ночи. Ранее россияне предпочитали отдыхать минимум шесть ночей.

«Еще один тренд: исчезла потребность отдохнуть в конкретном месте и в конкретные даты. Все больше российских туристов готовы просто отдохнуть, – пояснила Наталия Осипова. – Кроме того, туристы не готовы сейчас отдавать за тур много денег, но при этом готовы тратить их на месте. Плюс – сегодняшние туристы хотят быть «архитекторами» своего тура».

Между тем, как сообщила другой участник панельной сессии, посвященной туроперейтингу будущего, директор туроператора «Большой Алтай» Анна Лобанова, все больше российских туристов сейчас хотят необычных путешествий.

«Люди хотят необычного путешествия. Хотят жить в аутентичных отелях или отелях с необычной архитектурой. Каждый второй, приезжающий к нам на Алтай, хочет жить в глэмпинге, – рассказала Анна Лобанова. – Туристы за этот год однозначно стали уверенными пользователями компьютера, активно пользуются различными сервисами-помощниками, включая aviasales.ru, booking.com, Uber, tripadvisor.ru. В принципе, турист сам может «собрать» себе тур, и поэтому мы должны предложить ему что-то лучшее, что-то, что он не найдет самостоятельно за полдня своей работы». Речь, в первую очередь, идет о гармоничном туре со «сбалансированными эмоциями», – пояснила директор туроператора «Большой Алтай». — Грамотно подобрать программу, разные активности на каждый день, возможность пожить в течение одной поездки и в глэмпинге, и в хорошем отеле со всеми удобствами — вот что актуально сейчас. Я уверена: будущее именно за такими гармоничными, сбалансированными турами и, конечно, за цифровизацией. Чтобы любой человек мог получить в интернете всю необходимую информацию о туре, оставить свою заявку. Например, у нас все больше продаж вообще проходят без всякого общения с клиентами».

В числе других трендов были названы также кастомизация в сфере туризма или путешествия в обществе с людьми по интересам. Например, туры для тех, кто ведет правильное питание или хочет познакомиться в туре с потенциальными бизнес-партнерами. На туриндустрию также все большее влияние оказывает так называемая «инстаграмизация», когда огромное количество туристских услуг россияне заказывают в Инстаграм, черпают информацию оттуда.

«Одна фотография может изменить регион. Яркий пример — наш алтайский «Марс», увидеть который уже приехали десятки тысяч туристов, – добавил еще один участник панельной дискуссии Никита Лобанов, занимающийся продвижением компании «Большой Алтай». – К примеру, в соцсетях я лично нашел замечательный конный тур в Башкортостане — историческую экспедицию по следам Николая Пржевальского. Такие истории легко продавать, надо только это продвигать, снимать на «Ютуб» свои туры. В общем, максимально использовать возможности социальных сетей».