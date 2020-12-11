Фото: ИА «Башинформ» Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выпустил экстренное обращение к жителям республики. Он привел неутешительные данные статистики по пожарам в регионе. Так, в первой декаде декабря в огне погибли 24 человека – это в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Только за два дня пожары унесли жизни троих детей в Бижбулякском и Гафурийском районах.

«С наступлением зимы резко возросло число погибших на пожарах. Главные причины этих смертельных пожаров известны и их три: неосторожное обращение с огнем при курении; нарушение правил безопасной эксплуатации электрооборудования; несоблюдение требований безопасности при печном отоплении, — сообщил руководитель ведомства. — На улице холодно и многие курят на верандах или даже дома. Это стало предварительной причиной гибели уже 12 человек».

Как не допустить трагедии:

Не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении, строго соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.

Не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели!

Эффективная мера – это оборудование жилья пожарными извещателями.

«Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 486 человек, в том числе 203 ребенка. Так, ночью 10 декабря, в городе Давлеканово, проснувшись от звука пожарного извещателя, успели покинуть место пожара и спастись 5 человек, в том числе 3 ребенка», — пояснил Фарит Гумеров.

Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было предотвратить.

Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары!

Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также детей без присмотра.

«Правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения. Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами», — обратился к гражданам председатель Госкомитета РБ по ЧС.