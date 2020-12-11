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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госкомитета Башкирии по ЧС обратился к гражданам с экстренным сообщением Фото: ИА «Башинформ»

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров выпустил экстренное обращение к жителям республики. Он привел неутешительные данные статистики по пожарам в регионе. Так, в первой декаде декабря в огне погибли 24 человека – это в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Только за два дня пожары унесли жизни троих детей в Бижбулякском и Гафурийском районах.

«С наступлением зимы резко возросло число погибших на пожарах. Главные причины этих смертельных пожаров известны и их три: неосторожное обращение с огнем при курении; нарушение правил безопасной эксплуатации электрооборудования; несоблюдение требований безопасности при печном отоплении, — сообщил руководитель ведомства. — На улице холодно и многие курят на верандах или даже дома. Это стало предварительной причиной гибели уже 12 человек».

Как не допустить трагедии:

  • Не бросайте непотушенные сигареты, не курите в помещении, строго соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления.
  • Не включайте самодельные и неисправные электрообогреватели!
  • Эффективная мера – это оборудование жилья пожарными извещателями.
«Благодаря срабатыванию этих минисирен в республике спасены 486 человек, в том числе 203 ребенка. Так, ночью 10 декабря, в городе Давлеканово, проснувшись от звука пожарного извещателя, успели покинуть место пожара и спастись 5 человек, в том числе 3 ребенка», — пояснил Фарит Гумеров.

  • Вместе со своими детьми учите алгоритм действий при пожаре. При знании этого алгоритма многие трагедии можно было предотвратить.
  • Не пытайтесь самостоятельно тушить пожары!
  • Не оставляйте без присмотра близких и знакомых в состоянии алкогольного опьянения, а также детей без присмотра.
«Правила пожарной безопасности пропитаны горькими слезами матерей и родных тех, кто оказался жертвой их несоблюдения. Поэтому всегда соблюдайте требования пожарной безопасности. Не позволяйте их нарушать родным и окружающим! Только вместе сможем уберечь себя и близких от трагедий, связанных с пожарами», — обратился к гражданам председатель Госкомитета РБ по ЧС.

ИА «Башинформ»
Теги: пожары
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