Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются морозы Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются морозы. По данным синоптиков, в субботу, 12 декабря, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20 градусов, местами -22,-27, днем -8,-13, местами до -4.

В воскресенье, 13 декабря, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -12,-17 градусов, в отдельных районах -21,-26, днем -7,-12.

Сегодня, 11 декабря, существенных осадков также не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -9,-14, в отдельных юго-восточных районах 0,-5.