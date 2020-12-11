Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.71 ↑

EUR 89.13 ↓

11 декабря Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются морозы

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются морозы Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие выходные прогнозируются морозы. По данным синоптиков, в субботу, 12 декабря, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -15,-20 градусов, местами -22,-27, днем -8,-13, местами до -4.

В воскресенье, 13 декабря, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -12,-17 градусов, в отдельных районах -21,-26, днем -7,-12.

Сегодня, 11 декабря, существенных осадков также не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит -9,-14, в отдельных юго-восточных районах 0,-5.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Супруги-стоматологи из Башкирии стали лотерейными миллионерами
В Башкирии супруги, работающие стоматологами, выиграли в лотерею 4 126 116 рублей. По данным «Столото», им и раньше улыбалась удача – муж с женой уже выи
В Башкирии синоптики предупреждают о сильных морозах в ближайшие дни
Холодный антициклон продолжает господствовать в Башкирии. В ближайшие дни синоптики предупреждают об усилении морозов. Сегодня, 10 декабря, температура
Спас себя и сестренку: в Башкирии мальчик правильно отреагировал на звук извещателя
В Туймазинском районе Башкирии днем 9 декабря в доме по улице Лесной в селе Серафимовский произошел пожар. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось
В Уфе начали прививать от коронавируса сотрудников РКБ имени Куватова
В Уфе начали прививать от коронавируса сотрудников РКБ имени Куватова. Об этом на своей странице в Instagram сообщил главный врач больницы Шамиль Булатов
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть