Фото: Валерий Шахов, Ксения Калинина, Андрей Старостин «У каждого есть шанс изменить свою судьбу»: как помочь попрошайкам и бездомным в Башкирии Фото: Валерий Шахов, Ксения Калинина, Андрей Старостин

В Уфе горожане периодически замечают на улицах пожилых людей и инвалидов, которые просят милостыню, а также бездомных, которых либо выгнали из квартиры родственники, либо они, в силу обстоятельств, потеряли жилье. Сердобольные граждане стараются помогать попавшим в беду людям, но бывают и случаи, когда их могут вводить в заблуждение и играть на чувствах. Начальник Управления развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов Министерства семьи, труда и социальных отношений Башкирии Булат Давлетханов рассказал агентству «Башинформ» о том, когда соцслужбы приходят на помощь, что могут предложить попавшим в реальную беду жителям республики.

«Ситуации могут быть разные. Каждый случай индивидуален, но здесь ключевой момент – готов ли сам человек, чтобы ему помогли. В последнее время участились случаи, когда очень много неравнодушных в обществе начинают «причинять» добро. То есть увидят, например, дедушку, который просит милостыню, и начинают постить в соцсетях: «Нужна помощь! Где соцслужбы?». Мы, обязательно реагируем, выезжаем, ищем этого человека, находим, предлагаем помощь, но нам зачастую он говорит: «Спасибо, мне не нужны ваши услуги!». Чаще всего наши выезды оканчиваются отказами от предлагаемой помощи», — сказал представитель Минтруда РБ.

Каждый поступающий сигнал отрабатывается: выезжает служба признания нуждаемости, находит человека, рассказывает ему о том, какие есть способы помощи в текущей ситуации.

«В Уфе есть Центр помощи лицам без определенного места жительства на улице Колгуевской. Это учреждение республиканского статуса, многие лица без определенного места жительства знают его. Здесь принимают нуждающихся в помощи людей независимо от наличия документов, регистрации. В учреждении можно получить ночлег и сухой паёк в виде продуктового набора. Кроме того, специалисты центра занимаются выяснением всех обстоятельств трудной жизненной ситуации и содействуют в их преодолении: помогают восстановить документы (иногда многократно – прим. ред. ), оформить пенсию, инвалидность, находят родственников и пытаются восстановить родственные связи, если это возможно. Людям старше трудоспособного возраста, оказавшимся волею судьбы на улице, специалисты центра помогают оформить документы и пройти медобследование для дальнейшего устройства в дом-интернат», — сообщил собеседник.

Вопросами признания нуждаемости в соцобслуживании в республике занимаются центры «Семья», их подразделения, а также Республиканский центр социального обслуживания населения. Предлагаются социальные услуги социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной формах.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что на дорогах Уфы не в первый раз была замечена бабушка, которая периодически просит подаяние, стоя между рядами машин на оживленных перекрестках, тем самым она создает опасную ситуацию как для себя, так и для водителей. Ее видели в районе Дома печати, а также на улице Менделеева. Пожилую женщину уже видели многие уфимцы, ее ни с кем не спутать: темное легкое пальто, белая косынка, очки с большими линзами, маска на половину лица, коробочка в руках для милостыни. Корреспондент информагентства попросил прокомментировать эту ситуацию представителя Минтруда РБ.

«Возможно, она действительно нуждается. В этом нужно разбираться оперативно, на месте. Между тем, бывают случаи, когда прохожие встречают на улице бабушек или дедушек, которые просят деньги на еду. При получении подобной информации наши службы выезжают на место, где это происходит, выясняют обстоятельства, побудившие пожилых людей на такой шаг, и при выявлении нуждаемости оказывают помощь», — пояснил Булат Давлетханов.

Это может быть и помощь в виде продуктового набора, одежды, обуви, и помощь в виде социальных услуг – от оформления документов, услуг социального работника на дому до устройства в дом-интернат.

«Но мы сталкиваемся и с тем, что те люди, кого мы видим за попрошайничеством, прямо заявляют, что их все устраивает, это их сознательный выбор, что таким образом они имеют дополнительный заработок. Мы неоднократно пытались помочь лицам, просящим милостыню на улице Ленина, предлагали ночлежку, продуктовый набор, иную необходимую помощь. Но ответ обычно однозначный: «Подайте деньги, а дальше я сам…». Если вдруг человека кто-то заставляет попрошайничать, тут уже не наша зона ответственности. Ведь не секрет, что в крупных городах существует рынок черных кураторов попрошаек. И если предположить, что он есть в Уфе, то ситуацию следует решать на межведомственном уровне. Тут явно есть нарушение прав граждан, возможно, принуждение. Не припомню случая, когда человек, системно попрошайничая, сказал: «Да, помогите мне! Вытащите меня из этого!», — сказал представитель министерства. — В Уфе нет проблем с предложением помощи тем, кто действительно желает и согласен ее получить. Нет такого, что где-то не хватит для кого-то места, нет очередности в получении помощи. У каждого есть шанс изменить свою судьбу! А мы, наши службы, готовы в этом помочь».

Если гражданин считает, что человеку действительно нужна помощь не правоохранителей, а социальных работников, то он может обращаться в Республиканский центр социального обслуживания населения по телефону: +7 (347) 286-51-06 или +7 (347) 286–51–05.

Справочно.

По данным Минтруда РБ, только за девять месяцев 2020 года восстановлены документы 63 бездомным гражданам, 34 человека трудоустроены, семь человек старших возрастов оформлены в стационарное учреждение социального обслуживания населения, при содействии специалистов центра помощи лицам БОМЖ 14 гражданам назначена пенсия и появился источник дохода, 21 бездомному оказано содействие в прохождении медико-социальной экспертизы и оформлении инвалидности. Кажется, что цифры небольшие, но за ними стоят судьбы конкретных людей.