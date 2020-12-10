Уфа-динамичный и прогрессивный город студентов: президент премии World Travel Awards

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

Уфа – молодой, динамичный и прогрессивный город студентов. Здесь много говорят на английском, — сказал, отвечая на вопросы журналистов на полях Международной недели бизнеса — 2020 президент премии в области туриндустрии World Travel Awards Грэм Кук. По его словам для зарубежных туристов важным фактором является языковой барьер и его сегодня радует, что много молодых людей в России говорят на английском языке.

«Вы слышали о тех людях, которых называют инфлюенсерами? Это влиятельные блогеры, которые оказывают огромное влияние на социум и на выбор, который мы делаем, когда отправляемся в то или иное путешествие. Я скорее выберу то направление, что рекомендуют люди, на жизнь которых я постоянно обращаю внимание», — сказал господин Кук.

«Команда умеет привлекать инвестиции, в том числе, за счет таких мероприятий как сегодняшнее. В любом случае будущее российского туризма – это малый, средний и крупный бизнес, в который будут инвестировать и зарубежные компании. В Башкортостан приезжает в год около 2,5 млн туристов. И эта цифра в 2021 и 2022 году после коронавируса будет только расти. Но при этом мы должны открыть Башкирию не только для туристов, но и для инвесторов. Мы должны показать привлекательный для всех регион. Друзья, приезжайте сюда, в Башкирию! Здесь есть возможности для работы и развития», — отметил Грант Бабасян.

По мнению президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Гранта Бабасяна, плюс управленческой команды Башкортостана в том, что здесь не стоит вопрос только государственного финансирования.