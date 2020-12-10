Известен полный состав Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава

10 декабря в Общественной палате РБ определили 10 представителей местных общественных объединений в члены Общественной палаты Республики Башкортостан.

В голосовании по избранию приняли участие 20 членов Общественной палаты Республики Башкортостан шестого состава, утвержденных Указом Главы Республики Башкортостан и Постановлением Государственного Собрания – Курултая РБ.

Собрание палаты открыл руководитель Аппарата Общественной палаты Шамиль Валеев. Он напомнил, что 26 ноября 2020 года указом Главы республики и постановлением Госсобрания — Курултая утверждены по 10 членов Общественной палаты Республики Башкортостан.

В соответствии с региональным законом «Об Общественной палате Республики Башкортостан» члены Общественной палаты, утвержденные Главой республики и Госсобранием, принимают решение о приеме в члены Общественной палаты десяти представителей местных общественных объединений в течение 15 дней со дня своего утверждения. Согласно Регламенту Общественной палаты РБ прием в члены Палаты представителей местных общественных объединений, осуществляется на собрании членов Общественной палаты, утвержденных Главой республики и Государственным Собранием.

В Аппарат Общественной палаты РБ поступило 29 представлений на кандидатов от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории республики. По результатам рассмотрения материалов признаны соответствующими требованиям законодательства представления на 17 кандидатов.

По итогам рейтингового голосования членами Общественной палаты РБ стали:

1. Алия Салимьяновна Ахмадуллина (представлена местной общественной организацией территориального общественного самоуправления «Юлук» села Юлуково Гафурийского района)..

2. Дмитрий Иванович Глушко (представлен местной молодежной общественной организацией «Защита прав и развитие трудящейся молодежи» г.Уфы Республики Башкортостан).

3. Расуль Рафикович Карабулатов (представлен местной общественной организацией «Объединенный клуб болельщиков спортивных команд города Уфа»).

4. Рустем Фаридович Латыпов (представлен Бураевской районной организацией Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов).

5. Рита Анатольевна Некрасова (представлена местной общественной организацией территориального общественного самоуправления «Максимовка» Калининского района городского округа город Уфа РБ)

6. Борис Тимофеевич Сазонов (представлен местной общественной организацией «Клуб Веселых и Находчивых г. Уфы» РБ)

7. Булат Анварович Сафин (представлен местной общественной организацией «Уфимская городская организация инвалидов «Мир»)

8. Диана Тагировна Фарахова (представлена местной общественной организацией «Физкультурно-спортивная Федерация волейбола города Уфы РБ»)

9. Роза Владимировна Хузина (представлена местной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Зилаирского района Республики Башкортостан).

10. Станислав Михайлович Шмульсон (представлен местной общественной организацией Общество защиты прав потребителей «Общественный надзор» города Уфы).

Таким образом, шестой состав Общественной палаты полностью сформировался. Председатель будет избран на первом заседании обновленной палаты.

Свое мнение по новому составу палаты составил руководитель ее аппарата Шамиль Валеев:

«6-й состав Общественной палаты Башкирии сложился в жестких условиях пандемии, что с одной стороны затрудняло формальные процедуры, но позволило проявить себя городским героям в добровольчестве. Высокая конкуренция среди заявившихся показала, что за 11 лет ОП РБ стала важным и востребованным институтом гражданского общества. Первый взгляд на 6-й состав вдохновляет — в нём по настоящему интересные и важные обществу люди из разных сфер, подвижники, живые примеры самоотверженного и доброго гражданского поведения. Я ожидал, что в ОП-6 будут выдвигаться не только герои борьбы с пандемией, но участники такого важного этапа созревания гражданского общества, как события на Куштау, и предпринимал ряд усилий в этом направлении. В ОП-6 есть профессиональные юристы, и это не может не радовать — для них много работы. Пока не вижу специалистов по теме ЖКХ и экологии, которые «фонят» в любых органах, которые работают с жалобами и обращениями. Это определенный вызов для палаты — «суперобщественнику» придется работать и по «соседней теме», а не только профильной для своего НКО. Будет и кому заниматься нулевыми чтениями федеральных законопроектов. Мы очень надеемся, что ОП-6 подхватит традиции предыдущих составов — доброжелательно, но последовательно включаться в решение наболевших, застарелых и невыявленных проблем общества, способствовать честному и хорошему гражданскому диалогу на благо республики. Очень надеюсь, что ОП-6 сможет продвинуть дальше тему ресурсной поддержки НКО несколько шире, чем освоенная уже регионом грантовая тема — вплоть до неизбежного создания ресурсной отрасли. Палата молодая, в ней есть и «комсомол десятых» и «комсомол нулевых». Новой палате предстоит три года каждым своим деятельным днём отвечать на извечный вопрос «Чем же занимается Общественная палата»?»