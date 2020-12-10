Фото: МинЖКХ Башкирии В Башкирии объявлен конкурс на «Лучший новогодний городок» Фото: МинЖКХ Башкирии

Министерство ЖКХ Башкирии объявило о старте конкурса на «Лучший новогодний городок» среди администраций городов и районов республики. Для участия в конкурсе муниципалитетам необходимо отобрать лучший новогодний городок на своей территории и организовать работу по освещению проводимых в них мероприятий.

Конкурсная комиссия будет оценивать комплексное художественное решение (дизайн) оформления общественной территории, использование световых элементов, иллюминации, наличие и праздничное оформление новогодней ели, скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей, горок.

Победители будут определены в четырех номинациях:

– «Лучший новогодний городок» во внутригородских районах городского округа город Уфа;

– «Лучший новогодний городок» в городских округах (за исключением городского округа город Уфа);

– «Лучший новогодний городок» в городских поселениях;

– «Лучший новогодний городок» в сельских поселениях.

Конкурс проводится с 10 декабря. Его итоги будут подведены до 19 января 2021 года.