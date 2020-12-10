Победителей премии «ТЭФИ-Капитал» наградят в Уфе

С 10 по 12 декабря 2020 года в Уфе состоятся торжественные мероприятия Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-Капитал». Мероприятия премии пройдут в рамках Международной недели бизнеса при поддержке правительства Республики Башкортостан.

Цель премии – поощрение наиболее ярких телевизионных программ и тележурналистов, освещающих темы бизнеса и предпринимательства на российском телевидении. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе один раз в год. В этом году на конкурс поступила 171 работа. В финал вышло 27 работ в 9 номинациях.

Помимо торжественной части гостей и участников ждёт интересная образовательная программа. 11 декабря, с 12.00 до 13.00 Евгений Коган — финансист, инвестбанкир и профессор Высшей школы экономики проведёт дискуссию о том, как пандемия коронавируса сказалась на российской экономике. С 13.00 до 14.00 Илья Копелевич — главный редактор радио «Бизнес ФМ», поговорит о бизнес-СМИ в эпоху новых медиа и интернета.