Акмуллинский университет завершает мероприятия Года башкирского языка













2020 год Главой Башкортостана Радием Хабировым был объявлен Годом башкирского языка.

В Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы в течение года было проведено множество тематических мероприятий, посвященных его развитию. Основной площадкой проведения акций стал факультет башкирской филологии.

В завершение года просветительская акция «Акмуллинский диктант» приглашает всех желающих 11-12 декабря проверить свои знания. Диктант включает 30 тестовых заданий: вопросы о башкирском языке, жизни и творчестве Акмуллы и его современниках. Принять участие в диктанте можно онлайн на сайте https://bashdict.ru/.

Главные события Года башкирского языка в БГПУ им. Акмуллы пройдут 14 декабря, в день рождения просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

В это день начнет работу Международная научно-практическая конференция «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании (XV Акмуллинские чтения)». Она пройдет в Акмуллинском университете 14-15 декабря в рамках Национального педагогического форума «Образование 3D: духовность, доминанты, достижения».

В ходе пленарного заседания Акмуллинских чтений планируется вручение именных стипендий имени М. Акмуллы лучшим студентам университета, а также презентация именных аудиторий Почетного профессора БГПУ им. М. Акмуллы М.В. Зайнуллина и профессора А.М. Сулейманова, открытых в 2020 году на факультете башкирской филологии.

Кроме того, 15 ноября стартовал поэтический флешмоб "Бер телдән дә телем кәм түгел!". Участником акции может стать любой человек. Для этого нужно разместить стихотворение, посвященное родному языку, на своей странице в социальных сетях с хештегами #башҡорттеле, #мәңгелектел. Опубликованные стихи также будут дублироваться на официальной странице Союза писателей РБ «Литература Башкортостана» в социальной сети «ВКонтакте». Флешмоб продлится до 14 декабря.

20 ноября на Факультете башкирской филологии состоялась онлайн квест-игра. Ее участники отвечали на вопросы и выполняли различные задания по башкирскому языку, литературе и культуре. Особенно заинтересовали студентов творческие задания на знание башкирских песен и танцев, а также конкурс сэсэнов.

Литературная онлайн-встреча «Акмулла – певец света и добра» прошла на факультете 3 декабря. В ней вместе со студентами и преподавателями университета приняли участие журналист радио «Юлдаш», ведущий передачи «Теге өсәү» Газиз Абдельманов и башкирская поэтесса, член союза писателей РБ, лауреат премии имени Р. Гарипова, лауреат Международного поэтического конкурса им. К. Абдала, редактор отдела поэзии журнала «Агидель» Гульнара Хальфетдинова. На встрече были представлены доклады, посвященные жизни и творчеству М. Акмуллы, затронуты проблемы современного башкирского языкознания и литературоведения.