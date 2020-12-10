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Башкирия заняла первое место в проекте ПФО «Герои Отечества»

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

Башкирия заняла первое место в проекте ПФО «Герои Отечества» Фото: пресс-служба полпреда в ПФО

В Приволжском федеральном округе подвели итоги проведения Года памяти и славы и определили победителей трех конкурсов, реализуемых в рамках окружного общественного проекта ПФО «Герои Отечества». Башкортостан второй год подряд занимает первое место в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества». В 2020 году именами 52 защитников Отечества названы улицы в городах и районах республики, 36 военнослужащим установлены бюсты, 76 Героям установлены памятные доски. Продолжается работа по актуализации списков защитников Отечества. Сегодня в региональный реестр включены 352 человека.

Руководством региона, администрациями муниципалитетов, общественными организациями уделяется особое внимание ремонту и реконструкции, созданию новых мемориальных объектов, рассказали в пресс-службе главного федерального инспектора по Башкортостану.

Также по итогам проекта третье место в номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» занял военно-патриотический клуб «Ватан» из города Салавата.

Накануне полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, под чьим патронатом проходит в округе проект «Герои Отечества», адресовал особые слова благодарности членам семей Героев, погибших при исполнении долга.

«Многие наши сограждане ценой своей жизни защищали Отечество. Мы склоняем головы перед светлой памятью павших, отдавших жизнь за Россию, за нашу свободу. В годы Великой Отечественной войны подвиг наших отцов, дедов и прадедов показал: независимость Родины – это высший смысл патриотизма. Неизменна наша признательность военнослужащим и представителям правоохранительных органов, нашим соотечественникам, которые выполняли и выполняют интернациональный долг, обеспечивая национальные интересы страны. Что такое служение Отечеству сегодня? Это честная жизнь, честная работа, мужество и самоотверженность. Герои нашей страны, нашего народа – это пример для нас всех, образец для воспитания детей. Герои Отечества – это сила и гордость России!» – отметил Игорь Комаров.

ИА «Башинформ»
Теги: ПФО, Игорь Комаров, Герои Отечества
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