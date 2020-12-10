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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В автобусах «Башавтотранса» появились ролики ко Дню башкирского языка

ОБЩЕСТВО

В автобусах «Башавтотранса» ко Дню башкирского языка появились баннеры и видеоролики на башкирском языке. Благодаря этой акции люди узнают о новой дате, знакомятся с фразами и мудрыми изречениями на башкирском языке.

Напомним, День башкирского языка отмечается согласно указу Главы Республики Башкортостан 14 декабря. Праздник приурочен ко дню рождения выдающегося башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы.

Всемирный курултай башкир, выступивший инициатором праздника, совместно с Министерством образования проводит мероприятия, направленные на сохранение башкирского языка и культурных ценностей башкирского народа.

Лейла Аралбаева
Теги: башкирский язык
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