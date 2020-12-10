В Башкирии депутатов за сокрытие сведений о доходах будут освобождать от должности

Депутаты Госсобрания Башкортостана, которые работают в парламенте республики на профессиональной основе, могут быть лишены своей должности за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах и имуществе.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев пояснил, что ограничения давно прописаны и в федеральном, и в региональном законодательстве, но на практике эти нормы нивелируются отсутствием санкций. Также предлагается расширить перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата и отнести к ним вхождение в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их структурных подразделений.

По словам спикера республиканского парламента, в большей степени законопроект касается депутатов, которые работают на постоянной профессиональной основе.

«В соответствии с законопроектом за допущенное нарушение депутату может быть вынесено предупреждение, – сообщил Константин Толкачев. – В более серьезных случаях парламентарий может быть освобожден от должности в Государственном Собрании и до конца срока полномочий лишен права занимать должности в парламенте – без прекращения полномочий депутата. В каждом конкретном случае будет разбираться специальная комиссия. Она установит характер и степень нарушения, определит, была ли допущена техническая ошибка или заведомо был корыстный умысел, выяснит, имеют ли налоговые органы претензии к депутату в части сокрытия доходов и имущества. Итогом разбирательства должно стать взвешенное решение».