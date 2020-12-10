Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГИБДД РБ В Башкирии сотрудники ГИБДД вычислили на дороге пьяного водителя пассажирского автобуса Фото: стоп-кадр видео | Видео: ГИБДД РБ

В Баймаке вечером 9 декабря сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус Mercedes Sprinter, водитель которого выполнял местный шестой маршрут. Пассажиров в салоне не оказалось. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, во время проверки документов от водителя исходил резкий запах алкоголя.

«При освидетельствовании установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении 41-летнего местного жителя составлен материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщили в ведомстве.

По словам самого водителя, во время перерыва он выпил пиво – полтора литра. Затем мужчина сел за руль пассажирского транспорта и отправился по маршруту, пока его не остановили сотрудники ДПС.