Фото: ИА «Башинформ» Из Башкирии в регионы России отправлено почти 18 тысяч новогодних елок Фото: ИА «Башинформ»

С начала декабря из Башкирии в регионы России отправлено 17 900 новогодних елок. Башкирские елочки будут радовать и дарить новогоднее настроение жителям Челябиной, Оренбургской, Воронежской, Рязанской областей, а также Республики Крым.

По информации пресс-службы Россельхознадзора по РБ, в нашей республике основным поставщиком хвойных деревьев является Белорецкий район. Только за последнюю неделю в адрес Управления Россельхознадзора поступило 16 заявлений на оформление карантинных сертификатов для вывоза хвойных деревьев. Специалисты управления отобрали образцы подкарантинной продукции, которые направлялись в подведомственные учреждения для проведения лабораторной экспертизы. По результатам исследований отобранных образцов карантинных вредных организмов не обнаружено. На основании полученных заключений о фитосанитарном состоянии продукции оформлены карантинные сертификаты на 8300 новогодних елок.