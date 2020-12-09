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В Иглинском районе медиков «красной зоны» бесплатно возят на работу

ОБЩЕСТВО

В Иглинском районе запущена акция «Такси. Забота» для работников ковид-госпиталей. Теперь медработники могут на такси добираться из дома на работу и обратно. Услуга для них совершенно бесплатная.

Цель акции – поддержать врачей, у которых нет личного транспорта. Идея поддержана региональным отделением «Единой России». Такси работает согласно спискам, поданным Иглинской центральной районной больницей. География поездок не ограничивается медучреждениями, расположенными в черте района.

«Руководитель службы такси «Бомбила плюс» Розалия Кадировна, как только услышала, что приглашаются таксисты-волонтеры, сразу откликнулась. Она выделила отдельную машину для подвоза врачей с ковид-госпиталя и сама лично занялась благим делом. Услуга очень востребованная. За первые дни отработано уже несколько заявок», — рассказала руководитель волонтерского штаба «Наша забота» в Иглинском районе Ирина Сергеева.

Медсестра центральной районной больницы, которая сегодня находится в «красной зоне», Марина Парфёнова уже успела оценить оказываемую помощь. После комфортной поездки на смену она поблагодарила волонтеров за заботу и пожелала беречь себя и своих близких в период пандемии.

ИА «Башинформ»
Теги: такси
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