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9 декабря Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии началась вакцинация против COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

С 9 декабря стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Иммунизация проводится добровольно. В первую очередь будут прививаться работники 24 медицинских и образовательных организаций Уфы и Стерлитамака

1200 доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») 4 декабря поступили в Республику Башкортостан.

Вакцина поставлена централизованно из федерального центра с соблюдением всех холодовых и логистических цепочек. Оприходована на аптечном складе Башфармации (Госаптеки), оснащенном всем необходимым оборудованием. В пункты вакцинации препарат «Спутник V» был доставлен с соблюдением всех холодовых цепей.

Вакцина применяется в два этапа с интервалом в три недели. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, то есть появляются защитные антитела, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и продолжительный клеточный иммунитет.

Перед вакцинацией производится первичный осмотр терапевтом.

Вакцина предназначена для лиц от 18 до 60 лет. Она не будет вводиться беременным и женщинам, которые производят грудное вскармливание. Это обычное ограничение практически для всех лекарственных и иммунобиологических препаратов.

Также противопоказанием для введения вакцины является наличие острого инфекционного заболевания, гиперчувствительность к компонентам вакцины, обострение хронических заболеваний. Противопоказанием к введению второго компонента являются осложнения на введение первого компонента.

При проведении вакцинации заполняется анкета, пациенту выдаётся памятка о поведении после вакцинации (не рекомендуются в течение трех дней мочить место прививки, посещать сауну и баню, исключить алкоголь и тяжёлые физические нагрузки).

Самоизоляция привитым не требуется, используются стандартные меры профилактики: маски, перчатки.

Это вторая партия вакцины, первая была получена в сентябре 2020 года. Препарат ввели 42 медикам, работающим в «красных зонах» инфекционных госпиталей республики. Осложнений после вакцинации зафиксировано не было, по результатам ИФА анализа зафиксированы высокие титры антител.

ИА «Башинформ»
Теги: вакцинация
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