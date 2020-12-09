В Уфе лучшим врачам-неонатологам вручат премию «Счастье на ладошке»

Благотворительный фонд «Особенные дети» учредил Республиканскую премию «Счастье на ладошке», в рамках которой будут определены лучшие специалисты и выявлены перспективные проекты в области перинатальный медицины. Церемония награждения состоится 15 декабря в 17.00 часов в Башкирском государственном театре оперы и балета.

Специалисты перинатальной медицины будут награждены за высокие достижения в области сохранения беременности, реанимации, выхаживания, абилитации и реабилитации новорожденных. В 19 номинациях представлены врачи из Янаула, Нефтекамска, Октябрьского, Месягутово, Белорецка и Уфы. Победителей отбирал экспертный совет под председательством заместителя министра здравоохранения РБ Игоря Засядкина.

Перед церемонией будет организован закрытый показ фильма «Не в срок». Это документальный фильм о реанимации новорожденных, лауреат международного кинофестиваля в Лос-Анжелесе «Global Film Festival Awards», участник Московского международного кинофестиваля, обладатель приза Бронзовый Витязь на МКФ «Золотой Витязь», специального диплома МКФ «Победили вместе», диплома российского фестиваля в Италии «PREMIO FELIX». Режиссер Наталья Лобко специально прилетит на церемонию, чтобы представить свой фильм.

Ожидается, что в церемонии награждения премии «Счастье на ладошке» примут участие премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин и другие государственные деятели республики, сообщили агентству «Башинформ» организаторы.

Первая Республиканская премия в области перинатальной медицины организована под патронатом Каринэ Хабировой, члена Попечительского совета Благотворительного фонда «Особенные дети» и Башкортостанского РО ВПП «Единая Россия».