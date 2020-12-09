В Башкирии определились по поводу рабочего дня 31 декабря, который в этом году выпадает на четверг. Как сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на информированный источник, депутаты Госсобрания Башкирии от ЛДПР обратились с официальным письмом к главе региона с просьбой сделать 31 декабря выходным днем, а вместо этого работать в субботу, 26 декабря.

Отмечается, что в администрации Главы Башкортостана принято решение оставить 31 декабря рабочим днем, сокращенным на один час.

Напомним, в конце ноября Государственная дума отклонила проект закона партии ЛДПР, в соответствии с которым предлагалось объявить 31 декабря выходным на федеральном уровне. При этом регионам предоставили возможность самостоятельно принимать решение, делать ли 31 декабря выходным днем.

Тем временем, по данным «Вести.ru», уже в 14 российских регионах 31 декабря объявлено выходным днем. В канун Нового года будут отдыхать жители Крыма, Чувашии, Татарстана, Владимирской, Костромской, Белгородской, Орловской, Рязанской и Тульской областей и др.