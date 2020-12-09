Фото: Олег Яровиков Минздрав Башкирии раскрыл данные еще об одной жертве коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Уфе за последние сутки от COVID-19 умер еще один человек. Помимо коронавирусной инфекции у 74-летнего уфимца были диагностированы ишемическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь, кисты почек, следует из данных Минздрава Башкирии. Таким образом, общее количество умерших от ковида в регионе, согласно официальной статистике, достигло 94 человек.

За минувшие сутки в республике 148 жителей заразились COVID-19, у 417 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у 15 560 жителей.