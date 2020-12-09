Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.66 ↓

EUR 89.20 ↑

9 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав Башкирии раскрыл данные еще об одной жертве коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Минздрав Башкирии раскрыл данные еще об одной жертве коронавируса Фото: Олег Яровиков

В Уфе за последние сутки от COVID-19 умер еще один человек. Помимо коронавирусной инфекции у 74-летнего уфимца были диагностированы ишемическая болезнь сердца, мелкоочаговый кардиосклероз, гипертоническая болезнь, кисты почек, следует из данных Минздрава Башкирии. Таким образом, общее количество умерших от ковида в регионе, согласно официальной статистике, достигло 94 человек.

За минувшие сутки в республике 148 жителей заразились COVID-19, у 417 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у 15 560 жителей.

ИА «Башинформ»
Теги: жертвы COVID-19, Минздрав Башкирии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии сгорел жилой дом: погибли родители с двумя детьми
В Бижбулякском районе Башкирии ночью 8 декабря в жилом доме по улице Шоссейной в селе Малый Менеуз произошел пожар. На место были направлены силы и средс
В Минздраве Башкирии сообщили, кому нельзя делать вакцину от коронавируса
В Башкирию завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса на 1200 человек. Об этом 8 декабря на брифинге по ситуации с ковидом сообщила з
Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке
Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улу
Коронавирус в Башкирии: Всплеск заражений в районе; умерли еще 2 человека; новый госпиталь
В Башкирии в одном из районов суточный прирост инфицированных коронавирусом оказался больше, чем в Уфе. Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть