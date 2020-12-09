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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Хайбуллинском районе Башкирии установили ель, срубленную во дворе у пенсионера

ОБЩЕСТВО

На центральной площади села Бурибай Хайбуллинского района Башкирии установили 15-метровую ель, срубленную во дворе у жителя села Абиш Фазыльяна Сурина.

Дерево выросло и стало опасным: ветки задевали линии электропередачи, телефонные линии и газопровод.

Несколько лет подряд энергетики выписывали пенсионеру предписания срубить дерево, однако не удавалось найти желающих это сделать.

«Я обратился к главе сельского поселения, потом перенаправили на Бурибаевский ГОК. Приехали с техникой, специалистами, аккуратно срубили и вывезли», — объяснил в телефонном разговоре Фазыльян Сурин.

Дом, во дворе которого выросла ель, он построил в 1980 году, сам сажал деревья, планировал участок. Во дворе росли три ели.

«Две из них мы срубили сами, по настоянию супруги, так как они давали большую тень и цветам жены не хватало солнца. А эта так и осталась и выросла», — рассказал пенсионер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пенсионер продал свою ель Бурибаевскому ГОКу за 175 тысяч рублей. Но это не так: предприятие получило дерево бесплатно, за символический гостинец.

В следующем году для установки на центральной площади Бурибая планируется срубить ель во дворе жилого дома в деревне Вазям, где дерево также мешает электролиниям.

ИА «Башинформ»
Теги: новый год
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