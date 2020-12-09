В Хайбуллинском районе Башкирии установили ель, срубленную во дворе у пенсионера
На центральной площади села Бурибай Хайбуллинского района Башкирии установили 15-метровую ель, срубленную во дворе у жителя села Абиш Фазыльяна Сурина.
Дерево выросло и стало опасным: ветки задевали линии электропередачи, телефонные линии и газопровод.
Несколько лет подряд энергетики выписывали пенсионеру предписания срубить дерево, однако не удавалось найти желающих это сделать.
«Я обратился к главе сельского поселения, потом перенаправили на Бурибаевский ГОК. Приехали с техникой, специалистами, аккуратно срубили и вывезли», — объяснил в телефонном разговоре Фазыльян Сурин.
Дом, во дворе которого выросла ель, он построил в 1980 году, сам сажал деревья, планировал участок. Во дворе росли три ели.
«Две из них мы срубили сами, по настоянию супруги, так как они давали большую тень и цветам жены не хватало солнца. А эта так и осталась и выросла», — рассказал пенсионер.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что пенсионер продал свою ель Бурибаевскому ГОКу за 175 тысяч рублей. Но это не так: предприятие получило дерево бесплатно, за символический гостинец.
В следующем году для установки на центральной площади Бурибая планируется срубить ель во дворе жилого дома в деревне Вазям, где дерево также мешает электролиниям.