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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии свыше 4 тысяч пар из-за коронавируса решили перенести регистрацию брака

ОБЩЕСТВО

В Башкирии из-за коронавируса свыше четырех тысяч пар решили перенести регистрацию брака.

Как сообщили «Башинформу» в республиканском Госкомитете по делам юстиции, с 1 марта по 31 октября 2020 года дату государственной регистрации брака от первоначально выбранной даты перенесли 4 127 пар. Основной причиной переноса являлась эпидситуация по COVID-19 и введенные в этой связи ограничительные меры.

Всего с марта по октябрь в регионе заключено 13 889 браков. Все регистрации проведены с соблюдением ограничительных мер, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ранее агентство, в связи с распространением коронавирусной инфекции в республике в марте были отменены выездные регистрации браков. В апреле в условиях самоизоляции на церемониях в ЗАГСах присутствовали только жених и невеста. Родителей, друзей, операторов и фотографов в зал не пускали. Летом на регистрациях разрешили присутствовать родителям молодоженов.

Вероника Нигматуллина
Теги: ЗАГС, регистрация брака, коронавирус
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