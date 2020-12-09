День Героев Отечества - 2020: в Башкирии вспоминают подвиги земляков

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается памятная дата — День Героев Отечества. Впервые эта дата отмечалась в 2007 году. По традиции, в этот день чествуют Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы и вспоминают всех, кто с этими наградами и без них является настоящим героем.

С памятной датой Героев Отечества сегодня поздравил вице-премьер правительства Башкортостана Ирек Сагитов.

«Дорогие наши герои! Примите слова благодарности за все, что вы сделали и продолжаете делать для своей страны, за мужество и героизм, проявленные на фронте, в тылу и в мирное время. Благодаря вам мы имеем возможность жить под мирным небом, с уверенностью смотреть в будущее, растить детей и внуков, видеть, как с каждым днем набирает силы наша Родина, возрождаются ее величие и слава. Ваша активная гражданская позиция служит ярким примером не только для молодежи, но и для всех поколений. Именно у вас мы учимся настоящему патриотизму, доблести, любви к Родине и своему народу. Низкий поклон землякам-героям, искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба на долгие и счастливые годы!», — поблагодарил он земляков.

Сегодня жители Башкортостана могут гордиться 299 Героями Советского Союза, 47 полными кавалерами ордена Славы и 30 Героями Российской Федерации из числа уроженцев и жителей республики.

Одного из них – действующего подполковника Росгвардии по РБ Николая Злобина с днем Героев Отечества Ирек Сагитов поздравил лично. От имени Главы Башкортостана он вручил герою «Благодарность» за вклад в организацию и проведение мероприятий, просвещённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ирек Сагитов напомнил, что именно Николай Злобин был удостоен чести принять и сопроводить «Золотую Звезду» легендарного комдива 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова до Советской площади в мае этого года.

Справка

Злобин Николай Анатольевич родился 16 июля 1976 года в Алма-Ате. Окончил среднюю школу. В 1997 году окончил Высшее пограничное командное училище Вооружённых сил Республики Казахстан. С 2002 года — во внутренних войсках МВД России. В настоящее время продолжает службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

В феврале 2010 года Николай Злобин был начальником разведки отряда специального назначения Приволжского регионального командования ВВ МВД России.

Злобину была поставлена боевая задача провести разведывательно-поисковые мероприятия в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. 4 февраля, неподалёку от населённого пункта Алхазурово, разведгруппа отряда обнаружила замаскированную базу бандитов и вступила с превосходящим по численности противником в бой. Майор Николай Злобин, осуществлявший общее руководство боем, направил на помощь группу лейтенанта Петрачкова, которой удалось выбить бандитов с базы и заставить их отступить в лес.

Во время преследования отряд понёс потери: погиб Петрачков и получили ранения двое военнослужащих. Командование группой принял на себя Злобин. Он приказал спецназовцам отойти на более выгодный рубеж, а сам остался прикрывать их отход.

В бою Злобин был тяжело ранен в грудь, но поля боя не покинул, сдерживал натиск противника, пока не потерял сознание. Подчинённые Злобина сумели вынести его из-под огня и отправить в госпиталь.

Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2010 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, Злобин Николай Анатольевич удостоен звания Героя Российской Федерации.

Подробнее о героических подвигах башкортостанцев читайте в наших матералах — «11 подвигов Великой Отечественной войны, которые совершили уроженцы Башкирии» и «Поколение победителей: как сложились судьбы героев Великой Отечественной войны – бойцов 112-й Башкавдивизии».