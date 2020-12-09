Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии за сутки 148 жителей заразились COVID-19, 417 человек заболели пневмонией Фото: ИА «Башинформ»

Согласно официальным данным Минздрава Башкирии на 9 декабря, за минувшие сутки в республике 148 жителей заразились COVID-19, у 417 человек диагностирована внебольничная пневмония.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция зарегистрирована у 15 560 жителей.

Зарегистрирован еще один случай смерти от COVID-19. Таким образом, по данным Минздрава, в регионе от вируса скончались 94 человека.

В стационарах сейчас проходят лечение 618 человек с подтвержденным диагнозом, из них в тяжелом состоянии — 48, к аппаратам ИВЛ подключены 14 больных. 2 146 человек переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.