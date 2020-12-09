Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.66 ↓

EUR 89.20 ↑

9 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в День Героев наградили победителей онлайн-чемпионата к 75-летию Победы

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в День Героев Отечества наградили победителей онлайн-чемпионата, приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы. Чемпионат проходил под названием: «Фактами против лжи о Великой Отечественной войне». День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Праздник образован в Российской империи, где он отмечался как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российской императрицей Екатериной II был учрежден Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая воинская награда империи.

Праздник был упрощен и восстановлен уже в конце XX века. Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года был принят законопроект о праздновании памятной даты Дня Героев Отечества 9 декабря.

Онлайн-чемпионат призван сохранить историю и не допустить фальсификации ее событий в ущерб интересам Российской Федерации. В первом этапе участникам предлагалось выполнить кейс-задания на темы: «112-я Башкирская кавалерийская дивизия» и «Эвакогоспитали, дислоцированные в Уфе». Во втором этапе было необходимо написать эссе на одну из предложенных тем: «Вклад моей семьи в Великую Победу» и «Что для меня Великое наследие Победы».

Онлайн-чемпионат организовали Центр гуманитарных исследований Минкультуры Башкирии, Молодежная общественная палата при Горсовете Уфы и БашГУ. Победителями стали Екатерина Франк, Максим Голиков, Дания Шарифуллина, сообщил директор Центра Марат Марданов.

ИА «Башинформ»
Теги: онлайн-чемпионат, 75-летие Победы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии сгорел жилой дом: погибли родители с двумя детьми
В Бижбулякском районе Башкирии ночью 8 декабря в жилом доме по улице Шоссейной в селе Малый Менеуз произошел пожар. На место были направлены силы и средс
Радий Хабиров подверг критике руководство БСК за экологическую ситуацию в Стерлитамаке
Глава Башкортостана Радий Хабиров на выездном заседании правительства в Стерлитамаке, которое прошло накануне, 7 декабря, особо отметил необходимость улу
В Минздраве Башкирии сообщили, кому нельзя делать вакцину от коронавируса
В Башкирию завезли первую партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса на 1200 человек. Об этом 8 декабря на брифинге по ситуации с ковидом сообщила з
Коронавирус в Башкирии: Всплеск заражений в районе; умерли еще 2 человека; новый госпиталь
В Башкирии в одном из районов суточный прирост инфицированных коронавирусом оказался больше, чем в Уфе. Борьба с COVID-19: что произошло за минувшие
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть