В Башкирии в День Героев наградили победителей онлайн-чемпионата к 75-летию Победы

В Башкирии в День Героев Отечества наградили победителей онлайн-чемпионата, приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы. Чемпионат проходил под названием: «Фактами против лжи о Великой Отечественной войне». День Героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России ежегодно 9 декабря. Праздник образован в Российской империи, где он отмечался как День георгиевских кавалеров. В этот день в 1769 году российской императрицей Екатериной II был учрежден Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия — высшая воинская награда империи.

Праздник был упрощен и восстановлен уже в конце XX века. Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года был принят законопроект о праздновании памятной даты Дня Героев Отечества 9 декабря.

Онлайн-чемпионат призван сохранить историю и не допустить фальсификации ее событий в ущерб интересам Российской Федерации. В первом этапе участникам предлагалось выполнить кейс-задания на темы: «112-я Башкирская кавалерийская дивизия» и «Эвакогоспитали, дислоцированные в Уфе». Во втором этапе было необходимо написать эссе на одну из предложенных тем: «Вклад моей семьи в Великую Победу» и «Что для меня Великое наследие Победы».

Онлайн-чемпионат организовали Центр гуманитарных исследований Минкультуры Башкирии, Молодежная общественная палата при Горсовете Уфы и БашГУ. Победителями стали Екатерина Франк, Максим Голиков, Дания Шарифуллина, сообщил директор Центра Марат Марданов.