В Башкирии раскритиковали законопроект по выявленным объектам культурного наследия

В Госсобрании — Курултае Башкирии раскритиковали резонансный законопроект по работе с выявленными объектами культурного наследия (ОКН), предложенный депутатами Горсовета Уфы.

Как сообщает газета «Коммерсантъ-Башкортостан», разработчики законопроекта предложили лишать охранного статуса выявленные ОКН, которые в течение года не были включены в соответствующий реестр.

По мнению руководителя Башкультнаследия Олега Полстовалова, документ противоречит логике охраны памятников.

Законопроект по внесению поправок в федеральное и региональное законодательство по вопросам сохранения объектов культурного наследия разработан членами рабочей группы горсовета Уфы по сохранению исторического облика города. В ее состав входит в том числе главный архитектор Уфы Олег Байдин.

В Курултае предложения представлял руководитель рабочей группы, депутат уфимского горсовета Руслан Зайнуллин.

Как пояснил Зайнуллин, рабочая группа горсовета считает необходимым наделить Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) полномочиями по согласованию проектов правил землепользования и застройки.

Нередко объекты культурного наследия выявляются после утверждения проектов планировки и межевания, а мэрия Уфы «принимает на себя риски по финансовым претензиям».

Администрации муниципалитетов предложено наделить правом обжаловать решения Башкультнаследия в судах. Сейчас таким правом наделены только физические или юридические лица.

Кроме того, законопроект вносит дополнительные условия для воссоздания снесенных памятников — только при наличии фотографий или рисунков объектов, датированных периодом их существования. Причина проста — часто инвесторы злоупотребляют и воссоздают неполноценную копию объекта.

Самая резонансная поправка касается сроков включения выявленного объекта культурного наследия в реестр. Как считают депутаты, Башкультнаследие должно делать это не дольше года с того дня, когда объект был внесен в перечень выявленных. В противном случае объект должен быть исключен из перечня выявленных и, соответственно, потерять охранный статус.

«Ряд объектов в Уфе находится в перечне выявленных ОКН длительное время, что ограничивает правообладателей в их использовании и несет риски в связи с отсутствием мер по консервации и реставрации», — заявил Руслан Зайнуллин.

В настоящее время в Башкирии насчитывается более 3,8 тысячи выявленных объектов культурного наследия. Основная часть обрела этот статус еще в 2002 году. Если законопроект будет принят, Башкультнаследие обяжут принять решение по ним до 1 июля 2021 года.

Между тем глава Башкультнаследия Олег Полстовалов раскритиковал все предложенные поправки, подчеркнув, что горсовету следовало бы работать над ними совместно с управлением.

«У меня сразу возникает вопрос к авторам законопроекта: что делать с теми 4 тысячами объектов, которые уже выявлены и по которым проведены исследования, на которые были потрачены бюджетные деньги?» — спросил Олег Полстовалов.

По его мнению, законопроект не вяжется с логикой охраны памятников, противоречит федеральному законодательству, к тому же у Башкультнаследия нет средств на проведение историко-культурных экспертиз, необходимых для включения всех выявленных памятников в реестр.

«Всех экспертов в стране не хватит, чтобы одномоментно провести экспертизы,— сказал Олег Полстовалов. — Если муниципалитет города, наконец, повернется лицом к памятникам и скажет: «Это наше все, это наше наследие, его нужно восстанавливать» — только при такой синергии мы добьемся нужного результата».

Руслан Зайнуллин в ответ пообещал подготовить контраргументы по возражениям и доработать законопроект совместно с депутатами Курултая и специалистами Башкультнаследия.

Председатель комитета Госсобрания по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин пообещал провести в следующем году парламентские слушания.

После заседания Руслан Зайнуллин пояснил изданию, что задачей рабочей группы было наладить межведомственное взаимодействие по вопросу привлечения инвестиций в реставрацию ОКН.

«Мы хотим синхронизировать работу органов местного самоуправления и надзорных органов, чтобы выявление объектов не шло вразрез с уже утвержденными проектами планировки и межевания»,— отметил он.

«Складывается впечатление, что единственная проблема в сохранении ОКН — это наличие выявленных ОКН, — заявила она. — При этом в текущем году ни один объект культурного наследия не был выставлен на торги. Что мешает городу объявить торги?»

Присутствовавшая на заседании в Госсобрании исполняющая обязанности главы башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Совета по правам человека при Главе Башкирии Эльза Маулимшина считает, что поправки не помогут сохранить объекты культурного наследия.