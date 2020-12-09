В Уфе с начала года выявлено 429 случаев ВИЧ-инфекции

В Уфе за 11 месяцев 2020 года выявлено 429 случаев ВИЧ-инфекции, что на 207 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Всего в Уфе по состоянию на 31 октября числилось 7 487 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция. Средний показатель заболеваемости на территории Уфы составил 37,8 на 100 тысяч населения. Показатель на 32,5% ниже, чем за 11 месяцев прошлого года.

В связи с пандемией по коронавирусной инфекции изменился формат работы центра. Для взятия анализов и выдачи антивирусных препаратов на место жительства выезжают специальные бригады, работает в режиме онлайн «Школа пациента». Кроме того, выписка рецептов на антивирусные препараты производится в дистанционной форме. Также работает дежурный телефон, врачи–инфекционисты проводят онлайн-консультирование.