Экс-глава Баймакского района пытался фрондировать новую управленческую команду республики?

Бывший глава Баймакского района Ильшат Ситдиков, вероятно, пытался фрондировать новую управленческую команду республики, в том числе стимулируя протестные настроения на местах, считает кандидат политических наук, член Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям Марат Марданов.

«С одной стороны, новость о возбуждении уголовного дела в отношении Ситдикова укладывается в тренд борьбы силовых ведомств с коррупционными проявлениями на государственной и муниципальной службе. С другой — здесь мы можем наблюдать и некий политический подтекст, так как первой на коррупционные бесчинства в Баймакском районе обратила внимание Контрольно-счетная палата РБ. Кроме того, в медиапространстве были сообщения о том, что Ситдиков пытался фрондировать новую управленческую команду республики, в том числе стимулируя протестные настроения на местах. Если эта информация подтвердится, то жесткие меры будут не только оправданными, но и необходимыми. Попытки подорвать вертикаль власти в республике будут жестко купироваться региональными властями и правоохранительными органами», — сказал Марданов.

Напомним, что уголовное дело в отношении экс-главы Баймакского района Башкирии Ильшата Ситдикова было выделено в отдельное производство (статья 293 УК РФ «Халатность», предусматривает до 7 лет лишения свободы). Следствием проверяются данные о том, что Ситдиков допустил ненадлежащее исполнение обязанностей главы администрации при контроле за исполнением контракта на реконструкцию городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей.

Также, по некоторым сведениям, Ситдиков финансировал запрещенную на территории России организацию «Башкорт», которую суд признал экстремистской.