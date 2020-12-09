Фото: администрация г.Уфа В Уфе праздничная новогодняя иллюминация будет подключена 10 декабря Фото: администрация г.Уфа

В Уфе праздничная новогодняя иллюминация будет подключена 10 декабря, сообщили в администрации столицы.

По словам начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства города Рустема Хамитова, «Уфагорсвет» уже завершает ревизию и монтаж иллюминации.

Традиционно главными столичными площадками, где проходят самые массовые празднования, будут площади им. Ленина, Конгресс-холла «Торатау» и Советская площадь.

Площадь перед «Торатау» уже украшает пиксельная ёлка. На площади имени Ленина установлена лесная красавица из Благовещенского района. Новогодняя ель на Советской площади, также пиксельная, появится к 15 декабря. Как сообщало агентство «Башинформ», ее установка обойдется бюджету города в 12 млн рублей.